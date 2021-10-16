السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

السيسي
السيسي

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام: « بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بمناسبة حلول ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام والرحمة، محمد بن عبد الله».

وأضاف: "نسأل الله أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".

واختتم رئيس المجلس: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر ونعاهدكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم.. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".

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