رئيس البرلمان العربي يثمن جهود االسعودية لإنهاء معاناة الشعب اليمني

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجهود المُخلصة والمُقدَرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من أجل حل هذه الأزمة لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار، مشيداً بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومتمنياً لها كل التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت اليوم بالقاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية.

وهنأ "العسومي"، المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، بمناسبة إطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، والذي يؤكد ريادة المملكة في دعم الجهود الدولية نحو اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة التغير المناخي.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .

وافتتح عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي وقائع الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيسة البرلمان العربي للطفل، وأيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، وأعضاء البرلمان العربي، مؤكداً أن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية.