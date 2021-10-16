السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

20 نوفمبر.. الحكم على رئيس شركة «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبى

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، اليوم السبت، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع  383 مليونا للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي لجلسة 20 نوفمبر للحكم.

وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير واف عن القضية من أجل الفصل فيها.

البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ ثلاثمائة وثلاثة ثمانين مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا، ومائة وثمانية وخمسين جنيها وعشرين قرشا، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

كشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، عن أنه في غضون الفترة بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة  2015 شركة، قام  المتهم "مصطفي .م .ص"، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.

جنح مستانف التهرب الضريبي سينا كولا 20 نوفمبر رئيس مجلس

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