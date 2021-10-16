رئيس البرلمان العربي: توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أنه تم توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وقال "العسومي"، خلال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت اليوم بالقاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية، إن هذه الخطوة تعد خطوة نحو مأسسة مستدامة في مجالات عديدة وفي ضوء الحرص على تعزيز تواجد البرلمان العربي على الساحة الدولية وتدشين شراكات مؤسسية جديدة مع كبرى المنظمات البرلمانية والدولية.

ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى مشاركة البرلمان العربي في تنظيم القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، التي عقدت مؤخراً بالنمسا، بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي وهو أول منظمة برلمانية إقليمية تشارك في هذا المحفل العالمي.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .

وافتتح عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي وقائع الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيسة البرلمان العربي للطفل، وأيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، وأعضاء البرلمان العربي، مؤكداً أن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية.