«حماية المستهلك» تطالب بعدم شراء حلويات المولد من الباعة الجائلين

أكدت الدكتورة سلوى شكري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة للتنمية وحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن المجمعات الاستهلاكية تقوم بطرح حلويات المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، وهذا ما يصب في صالح المستهلك المصري ومحدودي الدخل.

وطالبت “شكري” في تصريحات لـ"الدستور" المستهلكين بشراء حلويات المولد النبوي الشريف من فروع المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر في محافظات القاهرة الكبري والمحافظات والبالغة نحو 1350 فرعا أو الشراء من خلال أماكن موثوقة ومحلات تجارية معروفة ولديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية ورخصة محل تجاري، حفاظا على صحتهم من اي غش تجاري وخاصة ما يتم بيعه على أرصفة الشوارع والباعة الجائلين ومن لا تتوفر فيهم شهادات صحية لبيع هذه الحلويات، مما يسبب خطرا على صحة المواطنين.

وأضافت أن بعض الخارجين عن القانون والذين يتلاعبون بقوت الشعب المصري ويبيعون ضمائرهم لتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة المصريين يقومون بإعادة تدوير الحلويات من العام الماضي واعادة بيعها مرة أخرى رغم انتهاء مدة صلاحيتها الإنتاجية من خلال وضع استيكرات جديده لتغيير الصلاحية الإنتاجية المنتهية بصلاحيات جديدة وهذا ما يسبب ضررا بالغا على المواطنين، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم بضبط هذه الحالات وتحرير محاضر لها والتحفظ على الكميات تمهيدا إعدامها.

وقالت إن المستهلك المصري هو مستهلك ذكي لديه الوعي الكامل عن المحلات التجارية والتجار وغيرهم ممن تتوافر لديهم ميثاق التاجر الشريف ليحصل على توفير احتياجاته من السلع وحفاظا على صحته.