قافلة الواحات البحرية الطبية تختتم يومها الثاني بالكشف على 642 مواطن

نظمتها «صنَّاع الخير»…

نجحت مؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وتشخيص العمليات الجراحية لعدد 642 مواطن من أهالي الواحات البحرية، أمس الجمعة، في يوم عمل القافلة الثاني.

ونُظِمَت القافلة لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لدعم الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الواحات، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ومتابعة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وشارك في تنظيمها جامعة الأزهر، والجامعة البريطانية، ومديرية الشئون الصحية بالجيزة، والجمعية المصرية للشُعب الهوائية.

قافلة الواحات البحرية الطبية

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لـ"صنَّاع الخير"، أن فعاليات القافلة في يومها الثاني، تم تنظيمها داخل مدرسة "الباويطي" بالواحات، موضحًا أن أعداد الأهالي المستفيدين من خدمات اليوم الثاني، هي 160 مواطن تلقوا خدمات في عيادة الأسنان، وفي الباطنة 70، والجراحة 13، والقلب 24، والأطفال 57، والأنف والأذن 45، والمسالك 25، والمخ والأعصاب 50، والعظام 115، والجلدية والتناسلية 60، والنساء 23.

وشملت فعاليات اليوم الأول، توقيع الكشف الطبي في تخصصات (القلب ٤٩ حالة - الرمد ٣١٠ حالة - الأطفال ٥٥ حالة - الصدر ٣٧ حالة - الأسنان ١١٥ حالة - الجراحة ٢٣ حالة - المسالك ٣٢ حالة - العظام ٩٢ حالة - نساء ٢٩ حالة - مخ وأعصاب ٧١ حالة -أنف وأذن ٧٦ حالة - تشخيص احتياج نظارات ١١٠ حالة - عمليات ٢٢ حالة)، كما قامت القافلة بالإعداد والتجهيز لتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجانًا للأهالي من غير القادرين.

قافلة الواحات البحرية الطبية

من ناحيةٍ أخرى، نجحت "صنَّاع الخير" والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، في تنظيم قافلة طبية متخصصة في الكشف على أمراض العيون ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي بقرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار محافظة المنيا.

ونجحت القافلة في تويع الكشف على عيون ٨٤٠ مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تم تشخيص احتياج ٤٣٣ مواطن لعمليات جراحة عيون مختلفة، وتشخيص احتياج ٣٥٥ مواطن لنظارات طبية، وتم صرف علاج لـ ٣٣٠ مواطن، وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان، كما تم اتباع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت على ضرورة تنفيذها وزارة الصحة المصرية.