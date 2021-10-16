السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص وعلاج 14 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا

مبادرة علاج ضعف السمع
مبادرة علاج ضعف السمع

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، فحصت 14 ألفا و325 طفل حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة الطفل المصري وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.

وأكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة  بالمنيا، أن الحملة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 14 ألفا و325 طفل حديث الولادة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه تم فحص  230 ألفا و585 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

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مبادرة علاج ضعف السمع

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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مبادرة علاج ضعف السمع

وأشار ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية كانت قد نظمت قافلة طبية بقرية دير أبوحنس، بمركز ملوي، خلال يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1697 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

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مبادرة علاج ضعف السمع

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 438 حالة جراحة و338 حالة أطفال و314 باطنة و 152 قلب و46 نساء و112 أسنان و119 جلدية و122 أنف وأذن و256 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 96 تحاليل مختلفة وعمل 24 حالة موجات صوتية وعمل 8 حالة رسم قلب و عمل 5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 178 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 57 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 101 متردد.

صحة المنيا علاج 14 ألف طفل حديث الولادة مبادرة علاج ضعف السمع الدكتور محمد نادي اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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