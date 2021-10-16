السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تأسيس أول جمعية مهنية للأفلام في السعودية

المهندس أحمد بن سليمان
المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للأفلام في تاريخ المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجمعية تعد أول جمعية مهنية للأفلام تندرج تحت مبادرة "تأسيس الجمعيات المهنية الثقافية" التابعة لبرنامج جودة الحياة، وقد انطلقت في تأسيسها من استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في 13 قطاع ثقافي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية مشعل المطيري أهمية استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي كانت المظلة وانطلقت منها جمعية الأفلام لتكون مظلة مهنية تجمع الممارسين المحترفين في المجال، وتساهم في تنمية الوعي بصناعة الأفلام، وتطوير قواعد الممارسة فيها.

وتتميز جمعية الأفلام بأنها الجمعية المهنية الوحيدة في المملكة، التي تختص بعضوية المحترفين في القطاع وتمثيلهم، بخلاف بقية الجمعيات السينمائية التخصصية والأهلية، ويتسع نطاق عضويتها ليشمل المهتمين والهواة على حد سواء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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