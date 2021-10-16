السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأردنية تدين مقتل عضو البرلمان البريطاني ديفيد أميس

النائب البريطاني
النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مقتل عضو البرلمان البريطاني السير ديفيد أميس، بجريمة طعن وقعت يوم أمس الجمعة، في مقاطعة إسكس البريطانية.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إدانة المملكة الشديدة لهذه الجريمة النكراء، مُعربةً عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة المتحدة الصديقة ولأسرة الفقيد. 

وصنفت الشرطة البريطانية، السبت، عملية طعن النائب المحافظ ديفيد أميس كـ"حادث إرهابي".

وأدانت اللجنة البريطانية لـ"إيران الحرة"، الجمعة، مقتل رئيسها المشارك، النائب السير ديفيد أميس، بعد تعرضه للطعن في اجتماع سياسي.

وقالت اللجنة، في بيان، مساء أمس: "نشعر بحزن وصدمة كبيرين.. علمنا بوفاة النائب السير ديفيد أميس، الرئيس المشارك للجنة البريطانية لإيران الحرة بعد تعرضه للطعن في اجتماع للدائرة الانتخابية".

وتابعت: "تدين اللجنة البريطانية لإيران الحرة هذا الهجوم الشرس، الذي كان اعتداء ليس فقط على السير ديفيد، ولكن أيضًا على الديمقراطية في المملكة المتحدة".

وأضافت: "كان السير ديفيد نصيرًا لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران لأكثر من ثلاثة عقود.. لقد تحدث باستمرار عن دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركة المقاومة الإيرانية".

وكان أميس، العضو بالحزب الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعرض للطعن عدة مرات، اليوم الجمعة، على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس. 

ونكست السلطات العلم البريطاني على مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننج ستريت حدادا على عضو البرلمان.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعليقًا على مقتل النائب البريطاني، إن "الهجوم على المسؤولين المنتخبين يعد تعديًا على الديمقراطية".

وانتخب أميس لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016 قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

الاتحاد المملكة المتحدة الخارجية البرلمان مقتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

وزير التموين عن بطاقة تموينية باسم الرئيس السيسي في المنيا: حذفناها في 2018 (خاص)

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

هذه بلادنا ونريد تغييرها.. السيسى يدعو للتكاتف من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية

الرئيس السيسى: ما يحدث فى مصر بـ«دعم إلهى».. ولنأخذ بالأسباب

«قالتلى أعمل كدة».. «الدستور» تكشف حقيقة الاعتداء على دوللى شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل لا تكف عن انتهاك حقوق شعبنا

إصابة أكثر من 40 فلسطينيًا فى مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين فى القدس