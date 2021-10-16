السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تمنح تصريحا لاستخدام عقار «تروديلفي» لعلاج سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بمنح تصريح تسويقي في الاتحاد الأوروبي لعقار "تروديلفي" لعلاج سرطان الثدي.

وذكرت الوكالة الأوروبية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الدواء يساعد في علاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الثدي الذي لا يمكن إزالته عن طريق الجراحة أو سرطان الثدي ثلاثي السلبية النقيلي.

وتشير الوكالة إلى أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي النقيلي هو نوع عدواني من سرطان الثدي لا يحتوي على المستقبلات المعتادة التي تعمل عليها أدوية السرطان المستهدفة الأخرى.

وحاليًا، يظل العلاج الكيميائي هو العلاج القياسي لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي النقيلي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 10 إلى 15 في المائة فقط من المرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان يستجيبون لهذا العلاج، لذلك هناك حاجة طبية عالية غير ملباة للعلاجات الجديدة.

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