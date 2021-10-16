السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كن على دارية بها.. أشياء يجب مراعاتها عند اختيار طبيب لطفلك

طبيب الاطفال
طبيب الاطفال

يريد كل والد أفضل رعاية صحية ممكنة لأطفاله، و يمكن لطبيب الأطفال تقديم الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجها طفلك الصغير حيث يكون مسؤولاً عن صحته، من الرضاعة إلى سن المراهقة، فلذلك من المهم اختيار المناسب لابنك.

 ووفقا لموقع “momjunction ” نرصد أشياء يجب مراعاتها عند اختيار طبيب لطفلك وهي كالآتي:

 موقع العيادة

من الأفضل اختيار طبيب أطفال بالقرب من مكان إقامتك أو مكان عملك أو مركز الرعاية النهارية المحتمل للأطفال أو المدرسة، خاصة  خلال السنة الأولى، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب للحصول على التطعيمات والفحوصات بشكل متكرر.

توصيات الأصدقاء والعائلة

يمكن للأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين لديهم أطفال وأولئك الذين أصبحوا آباء مؤخرًا أن يوصوا لك بطبيب أطفال تذكر استكشاف جميع التوصيات وإبداء رأيك. 

مراجعات المريض

يمكن لمراجعات المرضى توصيل قدر كبير من المعلومات حول ممارسة طبيب الأطفال قد يساعد في قياس كفاءة الطبيب وسلوكه وأسلوب الاتصال وإمكانية الوصول أثناء حالات الطوارئ وسهولة التعامل مع الاستفسارات والاهتمام بكل مريض.

 الجنس

قد لا يكون الجنس مشكلة عندما يكون طفلك رضيعًا، ولكنه قد يخلق بعض المشكلات مع تقدمه في السن، و قد يشعر بعض الأطفال براحة أكبر عند مشاركة مشاكلهم مع طبيب أطفال من نفس الجنس، إذا كنت تنوي اصطحاب طفلك إلى نفس طبيب الأطفال حتى خلال سنوات الطفولة والمراهقة، فقد يكون اختيار طبيب أطفال من نفس جنس طفلك هو الخيار الأفضل.

الفحص الأول والانتساب للمستشفى

تحقق مع طبيب الأطفال المحتمل، إذا كان من الممكن أن يكونوا متاحين في المستشفى للفحص الأولي، وعادة، لكي تكون حاضرًا في المستشفى أثناء الولادة، يجب أن يكون طبيب الأطفال تابعًا للمستشفى.

 المؤهلات والخبرة

من الجيد اختيار طبيب أطفال معتمد من مجلس أو أكاديمية مستقلة، مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وشهادة البورد ليست إلزامية، ويمكن لأطباء الأطفال الحصول عليها حسب تقديرهم، ومع ذلك، يمكن أن تشير شهادة مجلس الإدارة أو الأكاديمية إلى طبقة إضافية من الخبرة حيث لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إجازة الاختبارات ذات الصلة.

الهاتف والتسهيلات القائمة على الإنترنت

قد تكون هناك حالات قد لا تتمكن فيها من زيارة الطبيب مع طفلك شخصيًا في مثل هذه الحالات، قد يكون من المفيد أن يقدم طبيب الأطفال الاستشارة عبر الهاتف أو الإنترنت، وتحقق مما إذا كان لدى الطبيب رقم هاتف مخصص للاستشارة عبر الهاتف أو يقدم مرفقًا لمكالمات الفيديو مع المرضى.

يريد كل والد أفضل رعاية صحية رعاية صحية ممكنة لأطفالهم طبيب الأطفال تقديم الرعاية الطبية الرعاية الطبية المتخصصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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