السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 3900 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد، استقبال السفينة  TALI التى ترفع علم لبنان  ويبلغ طولها 94 متر والغاطس 6.5 متر  وذلك لتفريغ 3900 طن رخام بالميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن   حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر وصول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات  وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة  . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر  أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر  أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  HABIP BAYRAK التى ترفع علم مارشال  ويبلغ طولها 124 متر والغاطس 7 متر  وذلك لشحن 5400   طن صودا كاوية من الميناء .  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن   حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول سفينة . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة و متواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

تفريغ الأكثر تداول ا سفينة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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