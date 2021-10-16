متحف الآثار يرحب بأصحاب «العصا البيضاء» بمجسمات ثنائية ولغة برايل

يحتفل العالم يوم 15 أكتوبر من كل عام بيوم العصا البيضاء، ليعد هذا اليوم تعبير كبير للمكفوفين عن أنفسهم، بعد أن قام الكونجرس بإصدار قانون عام في أكتوبر 1964.

وتتوجه كثير من مؤسسات الدولة المصرية بتقديم خدمات تسهيلية لخدمة ومساعدة أصحاب العصا البيضاء منها المتاحف، المكتبات العامة، ومختلف هيئات ومؤسسات الدولة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، كانت “للدستور” معايشة من داخل متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والتي خصيصا خدمات معينة للمكفوفين وضعافي البصر للتعرف على شكل مجسم الآثار المعروضة وتاريخها الآثري بأنفسهم دون الإعتماد على أي دليل او مرشد.

فبجانب الآثار المعروضة يتواجد لوحة خشبية تجسم شكل الآثر بنموذج ثنائي الابعاد يستطيع أصحاب العصا البيضا تحسسها بأناملهم للتعرف على شكل الأثر المعروض، كما تجاورها لوحة شارحة لتاريخ الآثر بلغة برايل، ليكتمل لدى الشخص شكل الآثر وتاريخه.



يقول الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن أصحاب العصا البيضاء من المكفوفين وضعافي البصر هم فئة هامة جدا في المجتمع المصري لايمكن تجاهلها، لابد من توفير كل السبل المساعدة والداعمة لراحتهم، وهذا من دور مكتبة الإسكندرية الرائد للإهتمام بكل شرائح المجتمع.

يكمل عبد البصير، ان هناك توجه للدولة المصرية لرعاية المكفوفين وضعافي البصر، وكان لمتحف الآثار خطوته الداعمة بتوفير بجانب معظم الآثار المعروضة لوحة ثنائية الأبعاد، وأخرى بطريقة برايل ليستكشف أصحاب العصا البيضاء الآثر والتعرف عليه باليد وليس بالعين.

وأشار عبد البصير، إلى أن خدمة المكفوفين شملت عدد كبير من القطع الآثرية المعروضة بمتحف الآثار، وستعمم قريبا على كل آثار المتحف، فهي تجربة هامة ونتمنى لها الريادة والانتشار في كل المتاحف المصرية.