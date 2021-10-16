«حياة كريمة»: متابعة مستمرة للأعمال الجارية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وتابع اللواء المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة ومنها أعمال، مركز شباب الجوابيص ومجمع الخدمات ومركز الشباب والمجمع الزراعى بالبسلقون بمركز كفر الدوار، إنشاء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء بقرية قراقص بشرنوب بمركز دمنهور، وإنشاء المجمع الخدمى والزراعى ببركة غطاس، والمجمع الخدمى والمجمع الزراعى ومدرسة روضة خيرى والمركز الطبى بالنميرى والوحدة الصحية ببلقطر الغربية وأعمال توصيل خط مياه الشرب وربط الخط بقرية دير امس وعزبة أبو زامل بكوم القناطر بمركز أبو حمص.

كما قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة إنشاء محطة معالجة بقرية القرنين على مساحة ٧٤٤٠ م٢ وتوصيل الصرف الصحى بكفر الواق ومجمع الخدمات ومحطة مياه الشرب بعزب حوش عيسى بمركز حوش عيسى.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن برنامج حياة كريمة بالبحيرة تشهد أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون " لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه مراكز بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

هذا وقد تابع محافظ البحيرة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن المبادرة ومنها أعمال، تبطين ترعة كوم البوص بمحلة كيل بكوم القناطر - إحلال وتجديد كوبرى كوم صوان- توصيل خط مياة الشرب بقرية بطورس بطول ١٠٥ م - إنشاء مدرسة النميرى ببلقطر - إنشاء مركز شباب وتوصيل صرف صحى العشرة بمركز ابو حمص، وتوصيل الصرف الصحى بقرية حسين عمرو وقرية الهوارية وعزبة خفاجي والجمعية الزراعية ومجمع الألبان وأعمال تنفيذ مجمع خدمات ووحدة الإسعاف بسنهور بمركز دمنهور.