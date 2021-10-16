محافظ أسيوط: توحيد طلاء واجهات المبانى بالمراكز والأحياء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني باللون الموحد لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بنطاق المحافظة في ظل وجود مبانٍ كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

طلاء واجهات المباني

وأوضح محافظ أسيوط أن هذا يأتي لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى لها، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل وتفعيلاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتكليفات وزارة التنمية المحلية.

طلاء واجهات المباني

وتابع محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط، أعمال دهان واجهات المنازل بمنطقة الفدان وخلف المطرانية بحى غرب، بالإضافة الى استكمال أعمال تركيب الانترلوك بشوارع الحى الضيقة والتى لا يمكن رصفها نظراً لضيق الشوارع وعدم اعتدالها وذلك لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى لها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم تركيب بلاطات الانترلوك بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحى وجميع المرافق للمنطقة حيث تم استكمال الاعمال بمنطقة خلف المدرسة الخيرية خلف الوكالات الاثرية والشوارع المحيطة بها.

طلاء واجهات المباني

وأكد محافظ أسيوط أن قانون البناء الموحد رقم 119 يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها ليكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية للحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة ، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات ،فضلا عن متابعته المستمرة للحملات التى تتم بأحياء ومراكز المحافظة ، لافتاً الى تنفيذ حملات يومية لغسيل ونظافة الانفاق والميادين بحى شرق وغرب مدينة أسيوط وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة.

طلاء واجهات المباني

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني ومتابعة خطة التنفيذ وتشجيع المواطنين على ذلك والتأكيد على الملاك بضرورة دهان الواجهات حفاظاً على الصورة البصرية والتنسيق الحضاري على أن يتم دهان واجهات المنازل باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني الفاتح وذلك من الأربع جوانب للعقار بعد تحديد العقارات التي سيتم طلائها بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة.