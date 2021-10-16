وزير التموين يستعرض خطة الوزارة لتوفير السلع أمام «اقتصادية النواب» الثلاثاء

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظر ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات، وكيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

تناقش اللجنة أيضا خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين، وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

كان كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سؤال الرئيس السيسي له قبل عامين بشأن محدودي الدخل خلال عرض لجنة العدالة الاجتماعية خطتها لتنقية قاعدة بيانات منظومة التموين عن طريق استبعاد المسافرين والوفيات وغير المستحقين من منظومة الدعم وفقا لشروط الاستبعاد التي عرضتها اللجنة على الرئيس من حيث مستويات الدخل والإنفاق والتملك.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، عن مستقبل منظومة دعم المواطن خلال 5 سنوات، أنه خلال عرض اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خطة تنقية قاعدة بيانات التموين من غير المستحقين باغتهم الرئيس بسؤال عن المستحقين غير المستفيدين من منظومة الدعم، قائلا: "هل تستطيعون الوصول إلى المستحقين غير المستفيدين من منظومة الدعم في نفس الوقت الذي تقومون به استبعاد غير المستحقين؟".

وأجابت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية أنه حتى الآن لا يمكن استهداف المستحقين غير المستفيدين من منظومة الدعم بشكل فردي من جانب وزارة التموين، حيث من الضروري أن يتقدم المواطن بطلب الانضمام إلى منظومة الدعم وإرفاق المستندات المطلوبة لاثبات أحقيته.

وأضاف الوزير أنه مع تطور منظومة مصر الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية سيحصل كل مواطن في مصر على حقه في الدعم كاملا دون نقص أو أي أخطاء إجرائية.

وأضاف المصيلحي، أنه ستجري عملية ضبط دقيقة لقاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم من حيث مستويات الدخل والإنفاق والتملك.

وحول استفادة المواطن من تدقيق قاعدة البيانات وتطوير عملية ميكنة الخدمات الحكومية، أشار المصيلحي أن المواطن سيستطيع الحصول على كامل حقه في منظومة الدعم بسهولة ويسر مع استمرار خفض الإجراءات والمعدل الزمني لها بالإضافة إلى تيسير الدخول والخروج من و إلى منظومة الدعم وفقا لآليات وشروط الاستحقاق.