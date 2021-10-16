تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى أسيوط ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى ومراكز المحافظة في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

قوافل بيطارية

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية استهدفت قرية المشايعة بمركز الغنايم لتقديم الخدمة الطبية البيطرية بالقرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن سلسلة قوافل طبية بيطرية مجانية تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرى الأكثر احتياجًا نظرا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعمًا رئيسًا للاقتصاد المحلي.

قوافل بيطارية

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القري تماشياً مع توجهات الدولة في ها الشأن.

قوافل بيطارية

وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط ،ان القافلة البيطرية المجانية بمركز الغنايم استهدفت تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين وصرف التحصينات والأدوية ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وتشخيص الأمراض وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات على ان يتم استكمال خطة الوقافل لتستهدف قرى ونجوع المحافظة خلال الاشهر القادمة بالإضافة الى تقديم الخدمات البيطرية المجانية بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة وتقديم التحصينات ضد مختلف الامراض وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية للمواطنين.