السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى أسيوط ضمن «حياة كريمة»

قوافل بيطارية
قوافل بيطارية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى ومراكز المحافظة في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

القافلة البيطرية بالمشايعة (2)
قوافل بيطارية

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية استهدفت قرية المشايعة بمركز الغنايم لتقديم الخدمة الطبية البيطرية بالقرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن سلسلة قوافل طبية بيطرية مجانية تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرى الأكثر احتياجًا نظرا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعمًا رئيسًا للاقتصاد المحلي.

القافلة البيطرية بالمشايعة (1)
قوافل بيطارية

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القري تماشياً مع توجهات الدولة في ها الشأن.

القافلة البيطرية بالمشايعة (3)
قوافل بيطارية

وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط ،ان القافلة البيطرية المجانية بمركز الغنايم استهدفت تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين وصرف التحصينات والأدوية ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وتشخيص الأمراض وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات على ان يتم استكمال خطة الوقافل لتستهدف قرى ونجوع المحافظة خلال الاشهر القادمة بالإضافة الى تقديم الخدمات البيطرية المجانية بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة وتقديم التحصينات ضد مختلف الامراض وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية للمواطنين.

القافلة البيطرية بالمشايعة (5)
قوافل بيطارية
محافظة اسيوط محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية الطب البيطري اللواء عصام سعد الخدمات البيطرية القرى الأكثر إحتياج ا مديرية الطب البيطرى قرى اسيوط

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وائل لطفي

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