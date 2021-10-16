بالتزامن مع اليوم العالمي للتغذية.. بدء توريد الوجبات المدرسية للمدارس في المنوفية

بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للتغذية، تقدم الدولة المصرية لجميع طلاب المدارس وجبات غذائية مجانية، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب.

اليوم العالمي للتغذية، أعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

مجانية الوجبة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوجبات المدرسية الجديدة «مجانية» للطلاب وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها.

مكونات الوجبة

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول مكونات الوجبة تأتي كالتالي:

1- باكو بسكويت سادة

2-حلاوة طحينية

3-باكو بسكويت ويفر

4- علبة عصير فواكه أو لبن

5-رغيف خبز

6- رغيف خبز فينو أو باتيه

7- باكو بسكويت مدعم بالفيتامينات

8-باكت جبنه

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد توريد وجبات التغذية المدرسية للمديريات التعليمية، حيث يبدأ التوريد لمحافظة المنوفية 16 أكتوبر الجاري، لمدة أسبوعين ثم يتم التوريد لباقي المحافظات، لافتة إلى أن محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ يتم التوريد وجبات التغذية المدرسية لهم في 1 نوفمبر المقبل، ومحافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر وقنا يبدأ التوريد من 15 نوفمبر، ومحافظات الدقهلية والإسماعيلية ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية وأسوان وسوهاج يبدأ التوريد من 15 نوفمبر المقبل.

الإجراءات الوقائية

وحفاظا على سلامة الطلاب، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات أثناء توزيع أو توريد التغذية المدرسية، فقد تم التنبيه على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وعلى مندوبي جهة التوريد (وجود الشهادة الصحية - ارتداء الكمامة - قفاز اليد)، وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات، وتقوم لجان التغذية بالمدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.