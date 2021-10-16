السبت 16 أكتوبر 2021
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سياسي

عضو بـ«إسكان النواب»: الإسكان بديل المناطق غير الآمنة إنجاز جديد

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

قال النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، يأتي ضمن موسوعة الإنجازات العالمية الضخمة التي تنفذ على أرض الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس السيسى، ويؤكد أن الدولة عازمة على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به كافة المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.

وأضاف أبوزيد، في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى كل اهتمامه للمواطنين والشباب وتوفير المسكن المناسب والحياة الكريمة لهم، والحصول على وحدة سكنية مناسبة بتسهيلات في السداد، مضيفا أن الدولة شهدت عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة بالقرى والريف المصري.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المشروعات القومية الضخمة العملاقة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة الذى سيساهم بشكل كبير في تحويل حياة المواطن بالريف المصرى إلى حياة كريمة بها مسكن مناسب يتضمن المرافق، والخدمات التعليمية، والصحية، والأنشطة، وغيرها من الخدمات المختلفة.

وكان الرئيس السيسي قد أكد أن الدولة المصرية تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء غير المخطط، مضيفا: "خلى بالكم الـ 500 ألف وحدة سكنية بكام؟، الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى كام، يعنى 250 مليار جنيه، ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه والموضوع مش اقتصادى خالص".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر.

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