جولة تفقدية لرئيس جامعة بنها لمتابعة سير تسكين طلاب المدن الجامعية

تفقد اليوم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها المدن الجامعية بكفر سعد للاطمئنان على كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب المغتربين والوافدين، خلال فترة الدراسة بالعام الجامعى الجديد 2021- 2022 وفقًا لجداول التسكين.

رافقه خلال الجولة كلا من الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اشرف عواد المشرف على المدن الجامعية بكفر سعد والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.



واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد غرف الإقامة والعيادات الطبية والمطعم والمطبخ كما تفقد الملاعب والصالات الرياضية.

وأكد الدكتور جمال سوسة على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، موجها بتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لمبانيها والبدء في تسكين الطلبة والطالبات المقبولين وفقا للجدول الزمني للتسكين.



واستكمل سوسة، جولته بتفقد المدينة الجامعية للطلاب والطالبات بكفر سعد وأعمال التسكين التي تمت بها والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية، كما استمع لبعض الطلبة المقيمين بالمدينة وآرائهم، واطمئن على حسن تقديم الخدمة داخل المدينة الجامعية، وذلك بعدما أنهت المدينة استعداداتها لاستقبال الطلاب بعمليات تعقيم موسعة والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وقصر الإقامة على الذين تلقوا التطعيم فقط.