السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«قالتلي اعمل كدة».. «الدستور» تكشف حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين

دوللي شاهين
دوللي شاهين

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء حول تعرضها للاعتداء المبرح، ونشر عدد من الصور لها داخل المستشفى، تُظهر علامات الكدمات والضرب على وجهها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

 

 

حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين

 

وتواصل "الدستور" مع المتحدث الإعلامي للفنانة دوللي شاهين، عصام ميلاد نصر الله، الذي كشف حقيقة الأنباء المتداولة حول واقعة الاعتداء عليها، قائلًا، إن دوللي شاهين، نشرت مجموعة من الصور خلال الساعات الماضية تُظهر فيها علامات الكدمات على وجهها وهي داخل المستشفى.

 

اقرأ ايضا

 

txt

«سقطت في حفرة كبيرة».. تفاصيل تعرض وائل كفوري لحادث سير على «الاوتوستراد»

 

وأضاف، أنه تواصل معها للإطمئنان على صحتها بحكم عمله معها، مؤكدًا أنها أبلغته بالاعتداء عليها وتعرضها للضرب بالفعل، ومن ثمَّ، نشر المعلومة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحكم طبيعة عمله.

وأوضح، أن تفاجئ عقب كتابة هذا المنشور، بمزاعم البعض بأن هذه الصور تعود لكواليس تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "المماليك"، مؤكدًا أنه لا يعلم مدى صحة هذا الحديث، خاصة وأنه لم يكن معها منذ بداية التصوير، وليس له علاقة بهذا العمل منذ أن تعاقدت عليه.

وأكد عصام نصر الله، أن دوللي شاهين، هي من أبلغته بتعرضها للاعتداء، وبدوره، أبلغ الصحافة المصرية واللبنانية بما أكدته له خلال المكالمة الهاتفية والرسائل النصية بينهما، مشيرًا إلى إنه لا يعلم حقيقة الأمر قائلاً: "أنا قولت للناس اللي دوللي قالتلي عليه والحقيقة الكاملة هي المسؤولة عن كشف كواليسها".

 

صور متداولة 

 

وعن حقيقة الصور التي نشرتها دوللي شاهين، من داخل المستشفى، تواصل "الدستور" مع مصدر خاص داخل مسلسل "المماليك"، والذي أكد أن أحداث المسلسل تتضمن تعرض دوللي شاهين، للاعتداء، وأن السيناريو الخاص بالعمل يحتوي على عدد من المشاهد لها داخل المستشفى، مشيرًا إلى إنه لا يعلم شيئًا عن الأخبار التي تداولت حول الاعتداء عليها.

من ناحيةٍ أخرى، يواصل فريق عمل مسلسل "المماليك"، تصوير عدد من المشاهد بأحد استوديوهات مطنقة شبرامنت، حيث انتهى أبطاله من تصوير مايقرب من 75% للحاق بعرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم؛ رانيا يوسف، بيومى فؤاد، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد.

وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي.

المطربة دوللي شاهين الفنانة دوللي شاهين الاعتداء على دوللي شاهين مسلسل المماليك الاعتداء على الفنانة دوللي شاهين نقل دوللي شاهين إلى المستشفى دوللي شاهين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: ما يحدث فى مصر بـ«دعم إلهى».. ولنأخذ بالأسباب

طارق شوقى يكشف حقيقة تخصيص فترة ثالثة بالمدارس بسبب الكثافة الطلابية

الرئيس السيسى: يجب حل أزمة المخلفات.. «معرفش أشوف مشكلة وأسكت»

وفاة السيناريست كرم النجار بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى