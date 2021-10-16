«قالتلي اعمل كدة».. «الدستور» تكشف حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء حول تعرضها للاعتداء المبرح، ونشر عدد من الصور لها داخل المستشفى، تُظهر علامات الكدمات والضرب على وجهها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين

وتواصل "الدستور" مع المتحدث الإعلامي للفنانة دوللي شاهين، عصام ميلاد نصر الله، الذي كشف حقيقة الأنباء المتداولة حول واقعة الاعتداء عليها، قائلًا، إن دوللي شاهين، نشرت مجموعة من الصور خلال الساعات الماضية تُظهر فيها علامات الكدمات على وجهها وهي داخل المستشفى.

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وأضاف، أنه تواصل معها للإطمئنان على صحتها بحكم عمله معها، مؤكدًا أنها أبلغته بالاعتداء عليها وتعرضها للضرب بالفعل، ومن ثمَّ، نشر المعلومة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحكم طبيعة عمله.

وأوضح، أن تفاجئ عقب كتابة هذا المنشور، بمزاعم البعض بأن هذه الصور تعود لكواليس تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "المماليك"، مؤكدًا أنه لا يعلم مدى صحة هذا الحديث، خاصة وأنه لم يكن معها منذ بداية التصوير، وليس له علاقة بهذا العمل منذ أن تعاقدت عليه.

وأكد عصام نصر الله، أن دوللي شاهين، هي من أبلغته بتعرضها للاعتداء، وبدوره، أبلغ الصحافة المصرية واللبنانية بما أكدته له خلال المكالمة الهاتفية والرسائل النصية بينهما، مشيرًا إلى إنه لا يعلم حقيقة الأمر قائلاً: "أنا قولت للناس اللي دوللي قالتلي عليه والحقيقة الكاملة هي المسؤولة عن كشف كواليسها".

صور متداولة

وعن حقيقة الصور التي نشرتها دوللي شاهين، من داخل المستشفى، تواصل "الدستور" مع مصدر خاص داخل مسلسل "المماليك"، والذي أكد أن أحداث المسلسل تتضمن تعرض دوللي شاهين، للاعتداء، وأن السيناريو الخاص بالعمل يحتوي على عدد من المشاهد لها داخل المستشفى، مشيرًا إلى إنه لا يعلم شيئًا عن الأخبار التي تداولت حول الاعتداء عليها.

من ناحيةٍ أخرى، يواصل فريق عمل مسلسل "المماليك"، تصوير عدد من المشاهد بأحد استوديوهات مطنقة شبرامنت، حيث انتهى أبطاله من تصوير مايقرب من 75% للحاق بعرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم؛ رانيا يوسف، بيومى فؤاد، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد.

وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي.