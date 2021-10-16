حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهمان بحيازتهما المخدر لترويجه بين عملائهما، وأشارا إلى أنهما سبق اتهامهما في عدة قضايا مخدرات، وقررا ترك محل سكنهما، ونقل نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة إلى منطقة المنيرة الغربية، فاستأجرا شقة سكنية، وحولاها إلى مخزن للمواد المخدرة.

أضافا أنهما حصلا على المضبوطات من عاطل كشفا عن هويته لرجال المباحث، كما اعترفا بحيازتهما السلاح الناري والذخيرة للدفاع عن نشاطهما الإجرامي خلال ترويج المواد المخدرة.

وقال المتهمان أنهما يستخدمان سيارة ملاكي ماركة بيجو في التنقل بين عملائهما، ونقل المواد المخدرة، لتوصيلها لزبائنهما، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، وتخزين جزء من المواد المخدرة بحقيبة السيارة.