برلمانية: القضاء على المناطق غير الآمنة من أهداف خطة التنمية الشاملة

أكدت النائبة المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على القضاء على العشوئيات وبالأخص المناطق الغير أمنة، والتى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص، ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمرانى.

وأشادت النائبة، في بيان صحفي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي ملف تطوير العشوائيات والقضاء عليه اهتماماً كبيراً واولوية قصوى، باعتباره من الأهداف الهامة ضمن خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وقالت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل رفع مستوى معيشة أهالينا بالعشوائيات والمناطق غير الأمنة من خلال المبادرات الإنسانية(حياة كريمة) والتي يدعمها صندوق تحيا مصر حيث تعمل الدولة على بناء الكثير من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة المصرية وتناسب كافة الفئات في المجتمع المصري، من محدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تطور أكثر من75% من المناطق غير الأمنة فى كافة المحافظات من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمصريين.

جدير بالذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، مزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى، ويتضمن المشروع 104 عمارات إسكان اجتماعي ذات طابع حديث، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.