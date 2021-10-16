جهود «رجال الظل» بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود رجال الظل بأجهزة وزارة الداخلية خلال _أسبوع _عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الضامنة لتحقيق أمن المواطن من خطر الخارجين عن القانون.

فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (77) متهما، وبحوزتهم (37 قطعة سلاح نارى–عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة–40 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (40) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4994) حكم قضائى متنوع.

ضبط (330) قضية متنوعة.

ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (10) متهمين، ارتكبوا (32) حادث.



فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت الجهود عن ضبط (508) عناصر إجرامية شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط–الجيزة –الغربية –السويس –الدقهلية - كفر الشيخ –الشرقية –المنيا - سوهاج– الأقصر –المنوفية–البحر الأحمر - دمياط- بورسعيد – أسوان - الفيوم)، وبحوزتهم (303 قطعة سلاح نارى–كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة –كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها(سلاح – سرقة- مخدرات –شروع فى قتل).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1532) قطعة سلاح نارىأبرزها (136 بندقية آلية–247 بندقية مششخنة وغير مششخنة–83 مسدس –1066 فرد محلى–كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة–170 خزينة–1854 قطعة سلاح أبيض).



فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلهما (4 مسدسات–4 فرد محلى- 3 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- أجزاء وأدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (15) تشكيل عصابى، ضموا (47) متهما، ارتكبوا (121) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (82) قضية أحداث.

كشف غموض (69) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد)وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (107) متهماً.

إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (649790) حكم قضائى.. بإجمالى (44424) متهما.



فى مجال الأمن الاقتصادى

القضايا التموينية:ضبط (9233 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

ضبط (174) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (11398 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1,538,730 جنيه).

ضبط (28) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (159945 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (9031) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (4089,275) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (357) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (507,462) طن، وكذا ضبط (56) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (53,033) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (72231) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,345,341) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط (2060) قضية فى مجال التهرب الضريبى:-(ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة–جمارك- حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (3٫294٫589٫474) جنيه–قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها).. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6٫363٫188)جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

ضبط (45) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب- الإختلاس والإضرار بالمال العام–الإحتيالات المصرفية- غسل الأموال–الكسب غير المشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (211,260,848جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط تشكيل عصابى، ضم (2)متهم، بارتكاب واقعة سرقة.

ضبط (1740) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (276) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (165) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (376) وحدة أبرزها (أجهزة ريسيفر- مكبر إشارة عمومى –كابينة تجميع قنوات – لاب توب –جهاز إرسال هوائى –كارت فك شفرة)، وكذا ضبط (111) قضية فى مجال جرائم المطبوعات:بإجمالى مضبوطات بلغت (297503)تمثلت فى(كتب مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية- مطبوعات تجارية وغذائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (595) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1471) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (130) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (209) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (109) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (838) لنش سياحى.



فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6393) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (2183) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطاتبلغت (12784) أرجيلة.

غلق (8868) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (67413) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (67158) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (255) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1916) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (2114) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو، وزنت (818٫97 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (199٫689 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (41٫787 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (21٫198 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (6٫57 كيلو جرام)

كمية من مخدر الآيس (الشابو) ، وزنت (3٫311 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو ، وزنت (1٫435 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (120 جرام).

عدد(45,236) ألف قرص مؤثر.

عدد (17,697) ألف قرصترامادول مخدر.

عدد (329,575) ألف قرص كبتاجون مخدر.

ضبط قضية غسل الأموال.. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (80) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

ضبط (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (33٫000٫000 جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (15) قضية بإجمالى (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن ، و165 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (247402) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (36904مخالفة تجاوز السرعة المقررة،5727 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (289 سيارة –70 دراجة نارية).

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (19) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل)، وكذا (75) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية–جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (905) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).