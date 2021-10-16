السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق بتهمة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق له معلومات جنائية بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب الفك، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله مركبة توك توك، مستأجرة وبحوزته 6 بطاريات سيارات مختلفة الأنواع وإطار سيارة مجهولين المصدر و2 مفك وبنسة.

يأتي ذلك في إطار تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والسرقة وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وبمواجهته، اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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