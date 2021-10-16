السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 300 طن مخلفات وإزالة 70 حالة إشغال في حملات بمراكز أسوان

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والمخلفات

 شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مواصلة أعمال رفع تراكمات المخلفات والقمامة والأتربة، بجانب التصدي بكل حسم لظاهرة الإشغالات والتعديات وانتشار «التوك توك». 

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ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أعمال رفع التراكمات والمخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بإجمالي 300 طن، ومن خلال التعاون مع شرطة المرافق تم تنفيذ حملات مكبرة استهدفت إزالة 70 حالة إشغال، فضلاً عن توزيع ٢٠٠٠ كيلو من لحوم صكوك الأضاحي بإشراف من الوحدة المحلية ومديرية الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً. 

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ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، حمله لرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر إشغال طريق، وعدد 2 محضر نظافة، وأيضاً تم رفع 40 حالة إشغال بدون محضر، بالإضافة إلى مصادرة 37 من المضبوطات المختلفة. 

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وواصلت الوحدة المحلية بمدينة السباعية أعمال تطهير ونظافة شاملة حول المآخذ الرئيسى لمرشح مياه الشرب بالمدينة بعد قيام أحد المواطنين بإرسال شكوى بذلك على واتس آب الخاص بالمحافظ.

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وتستكمل الوحدة المحلية لمدينة كلابشة أعمال التطوير والتجميل ضمن الخطة الاستثمارية بالطريق الرئيسي، وطريق مدرسة كلابشة الثانوية. 

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أسوان القمامة حملات نظافة محافظ أسوان شرطة المرافق الإشغالات شكاوى المواطنين صكوك الأضاحي حملات مكبرة

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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