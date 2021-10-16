السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي: نقدر وندعم جهود ملك الأردن في حماية المقدسات بالقدس الشريف

الجلسة الأولي للبرلمان
الجلسة الأولي للبرلمان العربي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي للجهود الكبيرة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأضاف "العسومي" خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية.

كان البرلمان العربي قد عقد جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم السبت، بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبحضور معالي السيد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني.

وانتخبت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي رئيسًا لها، وناقشت عددًا من البنود، والتي تتضمن التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما وضعت اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، تمهيدًا لاعتماده في الجلسة العامة.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عددًا من البنود، منها متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيضًا التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموقف من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبحثت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددًا من البنود منها، استعراض مستجدات العمل في إطار جامعة الدول العربية، ومنها إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، إلى جانب بحث ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.

فيما استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، وبحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.

وعقب الانتهاء من اجتماعات اللجان، عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.

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