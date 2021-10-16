استقرار أسعار الدقيق لدى تجار الجملة اليوم السبت

استقرت أسعار الدقيق لدى تجار الجملة، اليوم السبت، في السوق المحلي، كما استقرت أيضًا "أسعار" الردة.

وجاءت أسعار الدقيق والردة "النخالة" وفقًا لسعر الجملة لدى التجار في السوق المحلي المصري كالتالي:

سعر الدقيق اليوم بالسوق المحلي (للطن)

الدقيق بروتين 27

استقرت أسعار الدقيق بروتين 27 في السوق المصري، ليبلغ سعر الطن 6,900 جنيه.

الدقيق بروتين 24

واستقرت أيضًا أسعار الدقيق بروتين 24، لتصل إلى 6,800 جنيه.

سعر الدقيق اليوم للمستهلك



وتراوح سعر كيلو الدقيق ما بين 9 إلى 14 جنيهًا اليوم.



أسعار الردة اليوم في السوق المحلي



كما سجلت أسعار الردة "قطاع خاص"، في السوق المحلي استقراراً، حيث بلغت قيمتها الشرائية 3,550 جنيهًا للطن.

وثبتت أيضًا أسعار النخالة "الردة" في مطاحن القطاع العام، لتتراوح ما بين 3,400 إلى 3,500 جنيهًا للطن، وهو الذي أعلنته وزارة التموين من خلال آخر منشور أصدرته يوم 25 أغسطس 2021، وتراوح سعر الدقيق السائب بين 9-10 جنيهات.