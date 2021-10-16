«جي بي مورجان»: توقعات بارتفاع النمو العالمي خلال العام الجاري

توقع بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جي بي مورجان، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 5.8٪، ويشير إلى أن التفاؤل بشأن النمو العالمي لعام 2021 يتزايد على خلفية الأخبار التي تفيد بأن اللقاحات يتم طرحها الآن لقطع الصلة بشكل دائم بين فيروس COVID-19 والتنقل. يجب أن يتم توزيع اللقاحات على نطاق واسع، ومع ذلك، يحذر كاسمان من أن "الإرث من مرحلة الوباء هو تعافي غير كامل مع فجوة إنتاج بنسبة 2.0٪ أكبر من أي مرحلة استرداد مماثلة في أي دورة على مدار الخمسين عاماً الماضية". لا يزال صانعو السياسات ملتزمين بالحد من التداعيات، ولن يكون هناك ابتعاد عن السياسة النقدية التيسيرية في عام 2021.

ومن المتوقع أن يبلغ توسع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية في العام المقبل نصف الحجم الذي شوهد في عام 2020، ونتيجة لذلك، ينبغي للسياسة المالية العالمية انتقل إلى تراجع متواضع بنسبة 1.5٪ بعد التوجه المالي القياسي 4.7٪ الذي تم توفيره في عام 2020.

يرى مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الامريكيين، أن الاقتصاد الامريكي ينمو بوتيرة 2.3٪ في الربع الأول، لكنه يتوقع أن يرتفع النمو بسبب كوفيد 900 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً- 19 حزمة إغاثة، مع تحفيز مالي إضافي قادم في عام 2021، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون في الغالب خارج الصورة.

قال فيرولي: "من المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي على الهامش خلال العامين المقبلين على الأقل، في حين أن الركود المستمر في سوق العمل من شأنه أن يبقي التضخم عالقاً في نطاق 2010 بين 1.5٪ و 2.0٪".