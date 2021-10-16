رئيس «عربية النواب» يؤدى القسم عضوًا بالبرلمان العربى

أدى النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، "القسم" أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم كعضو بالبرلمان العربي.

وانطلقت منذ قليل، الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويشارك في الجلسة النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان.

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني.

وانتخبت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي رئيسًا لها، وناقشت عددًا من البنود، والتي تتضمن التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما وضعت اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، تمهيدًا لاعتماده في الجلسة العامة.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عددًا من البنود، منها متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيضًا التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموقف من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبحثت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددًا من البنود منها، استعراض مستجدات العمل في إطار جامعة الدول العربية، ومنها إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، إلى جانب بحث ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.

فيما استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، وبحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.

وعقب الانتهاء من اجتماعات اللجان، عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.