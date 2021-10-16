السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه بني سويف يتفقد معدات الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء

جولة رئيس الشركة
جولة رئيس الشركة

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، اليوم السبت، محطة الأزهري والحملة الميكانيكية لمعدات الطوارئ بالأزهري، وذلك لمراجعة جاهزية كافة المعدات استعداداً لموسم الشتاء.

وقالت دينا، إنه تم رفع درجة التأهب والاستعداد التام من حيث اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة وفقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت أن هناك عددا من الإجراءات الاستباقية شملت الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار، وإصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى.

وأضافت أنه تم تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات.

بني سويف الصرف الصحي الطوارئ مياه الشرب موسم الشتاء القابضة لمياة الشرب

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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