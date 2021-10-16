تفاصيل أسعار زيوت الطعام بالسوق المحلي «للطن» اليوم

استقرت أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه لدى تجار الجملة بالسوق المحلي، اليوم السبت، كما داومت على قيمتها الشرائية للمستهلك أيضًا.

أسعار زيوت الطعام اليوم بالسوق المحلي "للطن".

شهدت أسعار زيت الذرة الخام استقرارًا في عطلة نهاية الأسبوع اليوم الجمعة بالسوق المحلي، ليستقر عند 18,000 جنيهًا للطن.

وسجلت أسعار زيت الذرة المكرر ثباتًا اليوم بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24,000 جنيهًا.

كما استقرت أيضًا أسعار زيت عباد الشمس مكرر، ليسجل سعر الطن 25,500 جنيهًا ،وثبتت أسعار زيت الأولين ، في السوق المحلي، لتسجل 20,600 جنيهًا للطن.

كما استقرت أيضًا أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي لتبلغ قيمة الطن الشرائية حوالي 23,500 جنيهًا.

متوسط أسعار زيت الطعام للمستهلك اليوم

واستقرت أسعار زجاجة الزيت للمستهلك، اليوم، لكن قيمتها الشرائية تختلف على حسب نوع الزيت والشركات المنتجة والحجم.

أسعار الزيت حسب الشركات المنتجة

استقر سعر زيت زجاجة 900 مل، عند 35 جنيهًا.

كما استقر سعر زيت (ذرة ) زجاجة 900 مل، عند 35 جنيهًا.

وسجل سعر زيت (ذرة) زجاجة 900 مل، 29 جنيهًا.

وسجل أيضًا سعر زيت (عباد ) زجاجة 900 مل، استقرارًا عند33 جنيهًا.

وثبت سعر زيت (قلي) زجاجة 900 مل، ليسجل 19 جنيهًا.

كما استقر أيضًا سعر زيت زجاجة 900 مل، عند 20 جنيهًا.

كان قد أكد اللواء أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار الزيوت تشهد ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية، حيث وصل سعر لتر زجاجة الزيت بالسوق المحلية خارج المنظومة التموينية نحو 25 جنيه للتر للقطاع الخاص.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، استقرار أسعار الزيت، حسث يسجل 21 جنيها داخل منظومة السلع التموينية.

وأوضح أن أسعار الزيت ارتفعت بشكل كبير نظرا لارتفاع أسعار الخامات عالمياً من الصويا والذرة، مرجعا ذلك لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم، بجانب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي من 4 إلى 5 أشهر، منوها أن كافة التعاقدات مستمرة ولا يوجد أزمة في توفير الزيت.

وقد سجلت أسعار زيت الطعام “ الصويا المكرر”، أمس الثلاثاء، زيادات قُدرت بنحو 500 جنيه في الطن، في السوق المحلي، بعد أن سجلت زيادات اقتربت من حاجز الـ600 جنيهًا، قبل أربع أيام.

فيما تراجع زيت الأولين على الصعيد المحلي بنحو 200 جنيه في الطن، بينما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، وأيضًا زيت الذرة الخام والمكرر بحسب البورصة العالمية للزيوت.

وبلغ سعر طن زيت الطعام من نوع “صويا المكرر” في السوق المحلي 23,500 جنيه، بزيادة 500 جنيه مقارنةً بأسعار أمس الإثنين.