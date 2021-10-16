«الداخلية» تعلن تفاصيل ضبط مئات قضايا الغش الغذائي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع جرى مواصلة حملات أمنية وضبط مئات قضايا الغش الغذائي، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

جهود شرطة التموين بوزارة الداخلية

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1148 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 5 أطنان "لحوم مجمدة مستوردة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1٫49 طن أسماك "حبار – ماكريل – مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (7٫45طن "أرز أبيض - مكرونة") بدون مستندات "مجهولين المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتهما للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصهما الطبيعية "حشرات –سوس" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحهما للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5 طن "زيت طعام" معبأ داخل خزانات – 3 طن "عسل قصب" معبأ داخل خزانات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية) ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (4 طن "سكر تموينى - مكرونة"- 1632 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولهما بالأسواق، تم تجميعهما للاتجار بهما فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 56362 جنيهاً)، بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى ومخزن بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (2٫6 طن "زيت سيارات خام" مستلزمات إنتاج معبأ داخل براميل بدون بيانات أو مستندات مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية – 600 كيلو جرام "زيوت سيارات" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة)تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (13008 قطعة مستلزمات طبية "قفاز طبى – كمامة") غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (8٫02 طن "مبيدات زراعية"محلول إضافات للمبيدات مستلزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى – 144 عبوة "مبيدات زراعية" منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (4٫2 طن "إضافات أعلاف") غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

ضبط (158000 عبوة "سجائر مختلفة الأنواع") بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (56000 لتر سولار – بنزين "80- 92" تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ409025 جنيهاً) بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.