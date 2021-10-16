الكشف على 860 مواطنًا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨٦٠ مواطنا من أهالي القرية وذلك فى ٦ تخصصات طبية بواقع؛ "٢٤٦ أمراض باطنة ، ٢٣٠ رمد، ١٥٠ طب أطفال، ١٠٨ جراحة عامة، ٧٧ تنظيم الأسرة، ٤٩ أمراض النساء والتوليد "فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٣٥ حالة ، وعمل سونار لعدد ٣١ حالة ، وتحويل ٤١ حالة للمستشفيات المركزية لاستكمال العلاج، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا بأنه إلى جانب ما تقدمه القافلة من خدمات طبية ،تشمل الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحه ،فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٠١ مواطن وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وكانت قد أجرت إدارة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بقنا المسح الطبى، وتدريب كافة منسقى مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية علي مستوي المحافظة على كيفية التعامل مع حالات الوخز المهنى واستخدام السرنجات الآمنة، بهدف مكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بصفته أحد أشهر الأمراض المعدية.