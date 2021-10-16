السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«صحة قنا»: مسح طبي لمكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بالإدارات الصحية والمستشفيات

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرت إدارة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بقنا المسح الطبي، وتدريب كافة منسقي مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة على كيفية التعامل مع حالات الوخز المهني واستخدام السرنجات الآمنة، بهدف مكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بصفته أحد أشهر الأمراض المعدية.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم تطعيم ١٠ أفراد من العاملين بالفريق الطبى بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية ضد التهاب الكبدى الفيروسى B، وكذا تطعيم ٥٢ شخصا من المخالطين، فضلا عن تطعيم ١٧١ مريض غسيل كلوى ضد التهاب الكبدى الفيروسى B بالمستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة، وتحصين عدد ٣٥ مولود للأمهات المصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسى B فور ولادتهم.

وأشار إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وإجراء مجموعة من التحاليل اللازمة للكشف عن الالتهاب الكبدي الفيروسي B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة لعدد ٨٣٤ مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية، وعليه تم اكتشاف عدد ٩ حالات مصابه بفيروس B،  وتم تحويلهم لمراكز العلاج، وذلك فى إطار جهود الدولة للوقاية من الفيروسات الكبدية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع مرضى الالتهاب الكبدى والمخالطين لهم ،والفرق الطبية الأكثر عرضه لأمراض الدم ومشتقاته بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

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