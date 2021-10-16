السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير إدارة الطب العلاجي بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى القصاصين (صور)

جولة مدير إدارة الطب
جولة مدير إدارة الطب العلاجي

فاجأ الدكتور مينا حليم مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة الإسماعيلية، مستشفى القصاصين المركزي، بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل، وتوفير المستلزمات الطبية، والاستماع للمترددين علي المستشفى، وتقديم خدمات طبية أفضل ومتميزة للمرضي.

جولة مدير إدارة الطب العلاجي 
جولة مدير إدارة الطب العلاجي 

وقال الدكتور مينا حليم مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة الإسماعيلية، انه تلك الجولات المفاجئة مستمرة، وتأتي للتأكد من انتظام سير العمل في المراكز الطبية، والمستشفيات المركزية المتواجدة خارج مدينة الإسماعيلية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المؤداة للمترددين علي تلك المراكز الطبية والمستشفيات المركزية، لافتا إنه تم إعداد عدة فرق من الإدارات المختلفة بمديرية الصحة علي اعلي مستوي للمرور ومتابعة انتظام العمل، لافتا عدم التهاون مع أي مقصر في عمله اتجاه المريض.

جولة مدير إدارة الطب العلاجي 
جولة مدير إدارة الطب العلاجي 

وأضاف مينا حليم مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة الإسماعيلية، أنه تم التأكد من توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في جميع ألأقسام بالمستشفيات المركزية، بالإضافة الي الأقسام المعاونة، والأشعة، والمعامل للعمل بكفاءة.

جولة مدير إدارة الطب العلاجي 
جولة مدير إدارة الطب العلاجي 

من جانبه أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مستشفيات الإسماعيلية تشهد طفرة على كل المستويات، ومنها رفع كفاءة وتجهيز كل الأقسام لاستقبال جميع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى تضافر كل الجهود من جانب الأطباء وأطقم التمريض والعاملين من أجل التخفيف عن المرضى.

جولة مدير إدارة الطب العلاجي 
جولة مدير إدارة الطب العلاجي 

وشدد الدكتور علي حطب، على جميع الأطباء، والممرضين، والعاملين بالمستشفيات الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، ومتابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل في المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للمرضى والمترددين على تلك المنشآت الطبية.

جولة مدير إدارة الطب العلاجي 
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