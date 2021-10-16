السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبدالله- صلى الله عليه وسلم -الذي بُعث متممًا لمكارم الأخلاق، وداعيًا إلى الله بالتي هي أحسن، فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء".

 وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذج رائع ودرس يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

واختتم رئيس مجلس النواب، برقيته بالدعاء: "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محورًا من محاور التنمية والرخاء تحقيقًا لما حلمتم به دائمًا، ويبلغ شعبها الذي أودعكم أمانته أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه".

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