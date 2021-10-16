السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخدمات النقابية» تطالب بجلسة استماع من العمال والنقابيين لقانون العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بدار الخدمات النقابية، اجتماعها الأسبوعي، حيث ناقش مشروع قانون العمل والإشكاليات التي تواجه اللجان النقابية في تحديث بياناتها أو الراغبة في التأسيس الجديد، وذلك وفقا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017 وتعديلاته.

وناقش الحاضرون، ما وصل إليه مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن بدأ مناقشته يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة ثلاثة أيام في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة  بمجلس الشيوخ.

وأكد الحاضرون على أن المشروع لم يأتي لم يتضمن نصا بالحد الأدنى للأجور مثل العديد من دول العال، ولم يزيل الالتباس حول حالات الفصل وحالات إنهاء علاقة العمل التي تضيع الكثير من الحقوق للعمال، وكذا استبعاد مشروع القانون للعمالة المنزلية، أو على الأقل مناقشة مشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية الذي سبق وتم التقدم به للبرلمان ووقع عليه أكثر من ستين عضوا ولم يناقش حتى الآن.

واقترح الحاضرون، ضرورة عقد ندوة يحضر فيها النقابيين والنواب وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، وعمل ورقة خاصة للنواب بأهم المواد المطلوب تعديلها، وكذا عقد مؤتمر صحفي يتم خلاله توزيع ورقة تحمل وجهة نظر اللجنة في مشروع القانون وأهم التعديلات المطلوبة عليه.

كما اقترح الحاضرون، ضرورة السعي إلى عقد جلسة استماع من العمال والنقابيين لأعضاء المجلس، وطرح رؤيتهم عليهم فيما يتعلق بمواد ونصوص القانون والمقترحات المطلوبة عليه.

وناقش الحاضرون، أوضاع العمال في قطاع العمالة غير المنتظمة والأخطار التي تنتج عن عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.

كما ناقش الحاضرون، أهم إشكاليات تحديث بيانات اللجان النقابية، وتوزيع المقار الانتخابية للجان النقابية المستقلة، بما يخدم تواجد أعضاء الجمعيات العمومية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النقابية المقبلة، مشيرين إلى ضرورة تسهيل واستمرار تلقي البيانات المحدثة بدون ختم جهة العمل.

واختتم الاجتماع بالتنبيه على كافة النقابات الحاضرة بضرورة الانتهاء من عملية تحديث البيانات في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء الفترة القانونية لتحديث البيانات.

لجنة الدفاع عن الحريات النقابية دار الخدمات النقابية قانون العمل قانون المنظمات النقابية الحد الادنى للأجور

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

طارق شوقي يكشف حقيقة تخصيص فترة ثالثة بالمدارس بسبب الكثافة الطلابية

«التخطيط»: استثمارات البنية التحتية تجاوزت 100 مليار دولار خلال 7 سنوات

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

وزير الاتصالات يغادر إلى الإمارات للمشاركة في «جيتكس» و«إكسبو دبي»

الرئيس السيسى: نستفيد ببعض أراضى الحكومة لعمل مشاريع للناس

اليوم.. افتتاح مشروع مساكن بديل العشوائيات بالبحر الأحمر بمليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى