الليمون بـ5 جنيهات.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم السبت
استقرت معظم أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في سوق العبور للجملة اليوم السبت، وفقًا للمزاد العلني الذي يجري يوميًا لتحديد القيم الشرائية لها.
وثبتت أسعار البرتقال البلدي بين 2-3.5 جنيه للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو البلح الزغلول بين 4-7 جنيهات، أما سعر الليمون البلدي فقد تراوح بين 5-8 جنيهات للكيلو، كما استقر أيضًا سعر الجريب فروت بين 4-6 جنيهات للكيلو.
أسعار الجملة بسوق العبور اليوم السبت 16 أكتوبر 2021
برتقال بلدى من سعر : 2 إلى سعر : 3.5: قفص
برتقال صيفى من سعر : 4 إلى سعر : 7: قفص
جريب فروت من سعر : 4 إلى سعر : 6: قفص
ليمون بلدى من سعر : 5 إلى سعر 8: شوال - قفص
ليمون أضاليا من سعر : 4 إلى سعر : 0: شوال
عنب كرمسن من سعر : 10 إلى سعر : 20: كرتونة
عنب رومى احمرمن سعر : 6 إلى سعر : 9: تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه
تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو) من سعر : 17 إلى سعر : 37: كرتونة
تفاح جولدن من سعر : 17 إلى سعر : 19: كرتونه
تفاح سورى لبنانى من سعر : 12 إلى سعر : 18: كرتونة
بلح سمانى من سعر : 3إلى سعر : 6: قفص - كرتونة
بلح زغلول من سعر : 4 الى سعر : 7: قفص - كرتونة
بلح رملى من سعر : 5 إلى سعر : 8: قفص - كرتونة
بلح سلمى من سعر : 10 إلى سعر : 20: كرتونة
بلح بارحى سعر : 15 إلى سعر : 25: كرتونة
بلح سيوى سعر : 20 إلى سعر : 0: كرتونه
تين برشومى من سعر : 7 إلى سعر : 13: قفص - تكنه بلاستيك
كاكا سعر : 9 الى سعر : 13: قفص - تكنا بلاستيك
مانجو عويس سعر : 19 إلى سعر : 25: كرتونة
مانجو زبدية : 14 إلى سعر : 20 قفص - كرتونة
مانجو بلدى 9 إلى سعر : 15 قفص - كرتونة
مانجو فص سعر : 20 إلى سعر : 40 كرتونة
مانجو دبشه من سعر : 9 اإلى سعر : 15 قفص
مانجو بيض العجل سعر : 9 إلى سعر : 15 كرتو
مانجو سنارةمن سعر : 9 إلى سعر : 15
مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).
خوخ مستورد من 15 : 20 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).
نكترين مستورد من 15 : 20 جنيهاً للكيلو (كرتونة).
برقوق مستورد 22 جنيهاً للكيلو (تكنا بلاستيك).
الكنتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).
الكاكا من 9 : 13 جنيه للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).
الرمان من 4 : 7 جنيه للكيلو قفص - تكنا بلاستيك.
البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).
الأناناس 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة ).
الكمثرى ثلاجة من 17 : 25 جنيه للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).
كمثرى خشابي من 10 : 20 جنيهاً للكيلو (قفص - كرتونة).
الجوافة من 4 : 7 جنيهًا للكيلو ( فص - كرتونة).
الكريز 30 جنيه للكيلو (كرتونة).
سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سعر الأفوكادو 45 جنيهًا للكيلو (قفص).
سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً (كرتونة).
سعر موز صعيدي من 7 : 11 جنيه للكيلو (سباطة).
سعر برقوق سانتا روزا من 20 : 35 جنيهاً.
تين برشومي من 7 : 13 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنه بلاستيك).
قشطة عبد الرازق من 20 : 30 جنيه للكيلو (كرتونة).
جنزبيل 40 جنيه للكيلو (قفص).
موز مغربي من 9 : 13 جنيه للكيلو (سباطه).
سعر الدوم من 20 : 40 جنيه للكيلو.