الرئيس السيسى: المشروعات القومية أو الإسكان تنفذ من «أموال مصر»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي يتم تنفيذها كمشروعات قومية أو إسكان هي من أموال مصر.

وطالب الرئيس السيسي بضرورة فهم خطورة المشكلة التي نعانيها جراء البناء على الأراضي الزراعية، ولا بد أن يكون للإعلام دور يعكس حجم المشكلة، مؤكدًا أن قرية "الديسمي" التي عانت من السيول العام الماضي، كانت مبنية على أراض زراعية، لافتًا إلى أن قضية البناء على الأراضي الزراعية مسئولية الجميع.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تمت إقامته لصالح سكان منطقة "سن العجوز" محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني «سن العجوز»، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.

ويتضمن المشروع 104 عمارات إسكان اجتماعي ذات طابع حديث، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.

وجاء تنفيذ مشروع السكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ونجحت وزارة الإسكان في الانتهاء من المشروع وتنفيذه بالكامل في فترة وجيزة تناهز عامًا ونصف العام.