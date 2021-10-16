السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 27 قضية تموينية متنوعة في سوهاج

مباحث التموين
مباحث التموين

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، حيث تم ضبط 170 كيلو حلوى المولد وغير صالحة للاستهلاك الأدمي و75 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

جاءت الحملة برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبلغ عدد القضايا التي تم ضبطها 27 قضية تموينية متنوعة.

وجرى ضبط صاحب فرش حلويات "المولد" ويقيم دائرة مركز طما لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحة للأستهلاك الأدمي مخالفاً للقانون وتم ضبط "170" كيلوجرام  حلويات مختلفة الأنواع - تحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتم ضبط صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز طما لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج السلخانة، مخالفاً للقانون، وتم ضبط "75" كيلوجرام لحوم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"7" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضايا عدم حمل شهادة صحية وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلـة.

التموين تضع خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد كمال تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

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