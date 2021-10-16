السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: توزيع كتب الرياضيات والعلوم للصف الرابع ابتدائى خلال أيام

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ردًا على شكاوى عدم تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي، إنه تم توزيع الكتب بالفعل ما عدا مواد العلوم والرياضيات، والتي ستوزع الأسبوع الجاري.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه ستكون هناك نسخ رقمية من دليل المعلم على موقع الوزارة وبنك المعرفة، كما أن هناك منصة رقمية جديدة بمحتوى رقمي مكمل لكتب الرابع الابتدائي على بنك المعرفة المصري.

وكانت اتخذت وزارة لتربية والتعليم عددًا من الإجراءات لتحقيق الانضباط داخل المدارس خلال العام الدراسي 2021/2022، تضمنت الآتي:

-وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة. 

-منع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز) إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها وكذا منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر، كما يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير. 

-يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة. 

-استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات) لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.

-السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.

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