السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهيئة الهندسية: الرئيس وضع خطة شاملة لتنمية مستدامة ضمن رؤية مصر 2030

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب إيهاب الفار

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد، وضع خطة شاملة لتنمية مستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف أنّ المشروعات تتضمن العمل على توفير حياة آمنة بجودة كبيرة للمواطنين، مشيرًا إلى المحافظة على البنية التحتية للمناطق الجديدة، مع مراعاة الهوية البصرية، مؤكّدًا أن هناك مبادرة حياة كريمة تتضمن العمل على مشروع سكن كريم الذي يستهدف إنشاء 54 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن مبادرة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لتطوير عواصم المحافظات تتضمن إنشاء 200 ألف وحدة في المناطق غير الآمنة بتكلفة 70 مليار جنيه، مضيفًا اليوم السبت، أنّ إجمالي مشروعات الإسكان تشمل 310 آلاف وحدة في المناطق غير الآمنة بتكلفة 109 مليارات جنيه.

وذكر أن المشروعات التي تمّ الانتهاء منها هي الأسمرات 1 و2 و3 بواقع 425 عمارة سكنية بطاقة أكثر من 18 ألف وحدة، وإنشاء 59 عمارة في مشروع أهالينا 1 و2.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم، لافتتاح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.

كان في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية السيسي مصر 2030

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