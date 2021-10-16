« البلطي» بـ34 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

تباينت أسعار السمك بالسوق اليوم السبت، حسب المنطقة السكنية والنوع والجودة.

وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:



بلغ سعر كيلو سمك البلطي نحو 34 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو سمك البوري نحو 75 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الجمبري (الكبير والصغير) من 170 : 240 جنيهًا للكيلو، وذلك (وفقًا لاختلاف حجمه).

وبلغ سعر قشر البياض نحو 150 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الماكريل نحو 50 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر المرجان نحو 50 جنيه للكيلو.

أسعار المأكولات البحرية اليوم بسوق العبور السبت 16 أكتوبر 2021 (سعر الجملة)

بلطي 1 من سعر 22 إلى سعر 27 جنيهًا للعبوة.

بلطي 2 من سعر : 17 إلى سعر : 21 جنيهًا.

بلطي أسواني من 17 إلى سعر 37 جنيهًا للعبوة.

فلية بلطي من 30 إلى 110 جنيهًا.

قشر بياض من سعر : 60 إلى 90 جنيهًا.

بياض املس 1 (بلدي) من 60 إلى 90 جنيهًا.

بياض املس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر : 30 إلى سعر : 40 جنيهًا.

قراميط - شيلان من سعر : 10 إلى سعر : 20 جنيهًا.

ثعابين من سعر : 50 إلى سعر : 200 جنيهًا.

مكرونة خليجي سعر : 25 إلى سعر : 35 جنيهًا للطاولة خشب.

مكرونة سويسي من 30 : 45 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

مكرونة مجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

برانيس اسكندراني من 25 :40 جنيهًا (طاولة خشب).

سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك (سبيط – كاليماري – سابيا) من 110 - 170 جنيهًا للكيلو.

كابوريا من 30 - 120 جنيهًا للكيلو.

قرش من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "1" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "2" من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون مجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك سردين مجمد من 20 - 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك دنيس من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

أسعار الجمبري

جمبري جامبو من 400 : 450 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300 : 350 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200 : 250 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90 : 180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).