السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المركزي»: 88 مليون دولار زيادة في رصيد الاحتياطي الأجنبي خلال شهر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/ أغسطس 2021/2022 بقيمة 88 مليون دولار ليصل إلى نحو 40.7 مليار دولار بنهاية أغسطس وبما يغطي ما يزيد على 7 شهور واردات سلعية.

ووفقًا للتقرير بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 39.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2021 بزيادة 31.1 مليون دولار خلال شهر يوليو.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

مصر عملة على المركزى الدولار مستوى عمل قنا الخارجية جمال الصينى

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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