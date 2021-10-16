السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

وزير الاتصالات يغادر إلى الإمارات للمشاركة في «جيتكس» و«إكسبو دبي»

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبى 2020"، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور عمرو طلعت، كلمة في مؤتمر "رؤى القادة" المنعقد في 17 أكتوبر ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال"، كما سيشارك الوزير  فى ندوة بعنوان "فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر" فى 18 أكتوبر ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبى 2020".

كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات مع مسئولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض القدرات والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والفرص الاستثمارية المتاحة به.

 الجدير بالذكر أنه ينعقد الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر، حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

ويقام معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال هذا العام بالتزامن مع الحدث العالمى "إكسبو 2020 دبي" فى مركز دبى التجارى العالمي.

 ومعرض "إكسبو" هو حدث دولى يعقد منذ 170 عاما، وتوفر معارض إكسبو الدولية منصة للدول لعرض تقنياتها ومنتجاتها وأفكارها الجديدة. 

ويقام المعرض كل خمس سنوات فى بلد مختلف ويستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، وتستضيفه دبى بمشاركة واسعة من 192 دولة وأهم المنظمات الدولية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

وزير الاتصالات الإمارات جيتكس دبي مصر المشاركة 2021

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وائل لطفي

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