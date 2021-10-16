مساعد وزير السياحة: مصر حققت خطوات جادة في الأمن السيبراني وحماية البيانات

قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، عضو مجلس إدارة لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة تنفذ خطة متكاملة لرفع منظومة البنية الرقمية التكنولوجية بهدف تحسن وضع مصر الاقتصادي والرقمي مما ينعكس بالإيجاب على ترتيب مصر في المؤشرات العالمي لتكنولوجيا المعلومات.

وتابع شريف، في تصريحات لـ "الدستور" أن مصر لديها القدرة لأن تصبح الدولة الأولى عربيا وإفريقيا في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات بعد الانتهاء من منظومة التشريعات الرقمية وتفعيل تطبيقات التحول الرقمي لافتا إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا و الرابعة عربيا والـ23 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضح ، أن مصر حققت خطوات جادة في عدة مجالات منها الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التحتية للإنترنت وحماية البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى تغير في جميع المؤشرات الدولية لترتيب مصر إقليميا وعالميا.

وأكد مساعد الوزير للتحول الرقمي أن هناك إصرار من القيادة السياسية على رفع جاهزية الدولة رقميا في جميع القطاعات بهدف تحقيق التكامل الرقمي وجذب الاستثمارات العالمية الي مصر داعيا الشركات العالمية الي الاتجاه صوب مصر بما تمتلكه من حوافز وفرص استثمارية كبيرة وتوفير جميع اللوجستيات ومقومات الصناعة.

وأضاف شريف، حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021.

وتابع أن مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020في حين تقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.