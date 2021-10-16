السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء أول عملية «تغيير مفصل» في مستشفى بني سويف التخصصي

الطاقم الطبى
الطاقم الطبى

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، إنه في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ولأول مرة في مستشفى بني سويف التخصصي إجراء عملية تغيير مفصل فخدي كامل لمريض يبلغ من العمر 54 عاما، ومقيم بمركز الواسطى.

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وأوضح جودة، أنه تم تحويل الحالة عن طريق الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث تم مناظرة الحالة بواسطة أطباء جراحة العظام بالمستشفى واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة ودللك لتحديد نوع المفصل المطلوب في إطار البروتوكلات العالمية والمعمول بها بالمبادرة وتم توفير المفصل المطلوب وإجراء الجراحة اللازمة و للمريض بتكلفة تتجاوز ثمانون الف جنيه وتم اجراءوها مجانًا للمريض.

وأشار إلى أن الجراحة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تحت إشراف الدكتوره هالة زايد وزير الصحة والسكان و متابعة الدكتور مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد أنه تم من خلالها إجراء ما يقرب من 2000 عملية في مختلف التخصصات الطبية منها 1700 عملية قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات، وتم إجراء جميع العمليات مجانًا دون تحمل المريض أي أعباء مالية.

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وأكد الدكتور حمادة سعد إخصائي جراحة العظام بالمستشفى، أن المريض كان يعاني من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ وتم إجراء عملية تغيير لمفصل الحوض وتركيب مفصل حوض لااسمنتي والذي يتميز بأهميته في تقليل فترة العلاج بالمستشفى وإمكانية حركة المريض من اليوم التالي للعملية.

وأضاف أن المريض سيتم وضعه تحت الملاحظة بالقسم الداخلي بالمستشفى للمتابعة واستكمال العلاج لمدة يومين على أن يبدأ جلسات العلاج الطبيعي بالمستشفى بعد ثلاثة أسابيع من الجراحة.

بني سويف وزير الصحة المبادرة الرئاسية قوائم الانتظار مستشفى بني سويف المراكز الطبية

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