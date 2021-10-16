«صحة المنوفية»: إجراء 47 عملية بمستشفى «رمد» شبين الكوم

صرح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الكشف على 47 حالة عيون.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم إجراء 26 حالة مياه بيضاء بواسطة الموجات الصوتية و التدخل الجراحي وتم إجراء 16 حالة حقن داخل العين وتم إجراء 1 عملية ترقيع سطحي القرنية و1 حالة إزالة ظفرة و2 حالة فحص تحت مخدر كلي وتم إجراء إصلاح حول أنسي تحت مخدر كلي حيث إجمالي عدد الحالات 47 حالة

وذلك في إطار التوجهات السياسية في الدولة و مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للقضاء على قوائم الانتظار وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء ابواهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين علي هذه الملحمة الطبية والتي شارك بها الدكتور عبد الباري العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمد سلامة مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتورة أماني المعداوي مسؤلة قوائم الانتظار بالمديرية وبمشاركة جميع الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى رمد شبين الكوم بقيادة الدكتور ابراهيم البديوي مدير مستشفى رمد شبين الكوم وذلك في جو ملئ بالحب والعطاء.

وأكد وكيل الوزارة أن العمل مستمر بصحة المنوفية من أجل القضاء على قوائم الانتظار لأهالي المنوفية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمحافظة المنوفية.