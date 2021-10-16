اليوم.. افتتاح مشروع مساكن بديل العشوائيات بالبحر الأحمر بمليار جنيه

أنهت أجهزة محافظة البحر الأحمر استعداداتها لافتتاح مشروع تطوير بديل مساكن العشوائيات بعد الانتهاء منها بنسبة 100% بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا، وذلك صباح اليوم السبت من خلال الفيديو كونفرانس.

وتشمل مشروعات مساكن بديل العشوائيات التي تم تنفيذها والمقامة بمدن البحر الأحمر منها إسكان الروضة بالغردقة، إسكان سفاجا، إسكان القصير، إسكان رأس غارب، وتشمل بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة 100%، بالتعاون المثمر بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.

في مدينة القصير تم إنشاء عمارتين سكنيتين بهما 40 وحدة، و36 بيتا ملحق به فناء، بإجمالي 76 وحدة وتم إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 30 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 15 مليون جنيه منها.

ومشروع إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر ومشروع إنشاء سوق القصير الجديدة، الذي تم تنفيذه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة حوالي 7 ملايين جنيه، وتستهدف السوق الجديدة توفير وحدات تجارية للباعة الجائلين بالمدينة.

وفي مدينة الغردقة مشروع البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة بمدينة الغردقة، حيث تم إنشاء 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتا ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية المشروع حوالى 230 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه. وفي مدينة سفاجا تنفيذ الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة زرزارة بمدينة سفاجا، والبالغ عددها 3 عمارات بها 60 وحدة سكنية، و174 بيتاً ملحق به فناء، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 78 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 52 مليون جنيه منها.

ويشمل مشروع مساكن الروضة بمدينة رأس غارب، 514 منزلا، مساحة كل منزل 150 مترًا مربعًا، كما أنه يضم عمارتين تحتويان على 32 وحدة سكنية.

مدير مشروع الروضة لتطوير العشوائيات بالبحر الأحمر: المشروع تم تنفيذه بتكلفة مالية بما يقارب مليار جنيه

من جانبه أعلن المهندس أحمد سيد، مدير مشروع الروضة لتطوير العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، أن المشروع جرى تنفيذه على مرحلتين، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأوضح مدير مشروع تطوير العشوائيات بالبحر الأحمر في تصريحات سابقة له، أن المرحلة الثانية من المشروع تتكون من 2000 وحدة بواقع 1500 وحدة في الشلاتين، و500 وحدة في حلايب بتكلفة 800 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع نقل المواطنين من المناطق العشوائية، وداهمة الخطورة لمناطق أخرى إسكان بديل.

وصف وحدات بديل العشوائيات بالبحر الأحمر

وجاءت مساحة الوحدات بديل العشوائيات في الغردقة بواقع 90 مترًا للوحدة وهي 3 غرف، وصالة، وحمام ومطبخ، حيث جرى تشطيبها كما يجري في شقق الإسكان الاجتماعي، بينما مساحة الوحدات في الجنوب 300 متر منها 70 متر للمنزل و230 فناء سماوي، إلى جانب توافر ملعبين خماسي وسوق خدمي بمشروعي الروضة في الغردقة وسفاجا وغارب.